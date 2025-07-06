الكاتب والباحث السياسي حسن الدر لـ وهلق شو: الأميركي لا يتعاطى كوسيط مع لبنان ومن المحتمل أن يتّجه الوضع الى التصعيد إذ لم يكن الردّ مقبولاً لدى واشنطن