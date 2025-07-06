الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

السفير المصري في بيروت علاء موسى لـ وهلق شو: الملفات المطروحة اليوم معقدة وليست سهلة وهناك رغبة أميركية بحل مسألة السلاح مع جدول زمني واضح والقيام بإصلاحات داخلية

2025-07-06 | 15:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السفير المصري في بيروت علاء موسى لـ وهلق شو: الملفات المطروحة اليوم معقدة وليست سهلة وهناك رغبة أميركية بحل مسألة السلاح مع جدول زمني واضح والقيام بإصلاحات داخلية
السفير المصري في بيروت علاء موسى لـ وهلق شو: الملفات المطروحة اليوم معقدة وليست سهلة وهناك رغبة أميركية بحل مسألة السلاح مع جدول زمني واضح والقيام بإصلاحات داخلية

مقالات ذات صلة
السفير المصري في بيروت علاء موسى لـ وهلق شو: الملفات المطروحة اليوم معقدة وليست سهلة وهناك رغبة أميركية بحل مسألة السلاح مع جدول زمني واضح والقيام بإصلاحات داخلية

خاص الجديد

محليات

المصري

بيروت

الملفات

المطروحة

اليوم

معقدة

وليست

وهناك

أميركية

مسألة

السلاح

والقيام

بإصلاحات

داخلية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: أتمنى على القوات اللبنانية وتحديداً سمير جعجع التصرّف بعقل كل اللبنانيين إذ أن بيانهم اليوم "حط على الجرح ملح"
معلومات الجديد: توجه لتثبيت كمال نصار في منصبه كرئيس محكمة الجنايات في بعبدا وتعيين مدعين عامين جدد في كل المحافظات على ان تصدر التعيينات القضائية رسمياً الاسبوع المقبل

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مبارك آل عاتي لـ وهلق شو: زيارة نتنياهو الى واشنطن مرتبطة بشكل مباشر بما سيكون عليه الردّ اللبناني غداً
16:39
الكاتب السياسي مبارك آل عاتي لـ وهلق شو: حزب الله منهزم وإيران خسرت والشعب اللبناني إرتفع طموحه في ظل العهد الجديد وهناك تطابق في الموقفين السعودي والأميركي تجاه لبنان
16:25
إدوارد غابريل لـ وهلق شو: لا أعلم من سيتخذ الخطوة الأولى في موضوع سحب سلاح حزب الله والإنسحاب الإسرائيلي من لبنان
16:21
إدوارد غابريل لـ وهلق شو: إذا كان الجواب غداً سلبياً أخشى أن تفقد أميركا الإهتمام بالملف اللبناني
16:21
إدوارد غابريل لـ وهلق شو: توم برّاك يطرح عملية تدريجية لسحب سلاح حزب الله وإنسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية
16:15
الرئيس الحالي لفريق العمل الأميركي من أجل لبنان إدوارد غابريل لـ وهلق شو: الوقت يداهم لبنان وآمل أن يتلقى توم برّاك جواباً إيجابياً غداً
15:49
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025