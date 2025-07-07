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معلومات الجديد: الرد اللبناني بصيغته التي سُربت بالأمس كان قد أُرسل الى توم بارّاك الذي طلب بعض التعديلات عليه معتبراً أن الرد غير كافٍ ما دفع اللجنة الرئاسية الى العمل على تعديل بعض البنود
2025-07-07 | 03:37
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معلومات الجديد: الرد اللبناني بصيغته التي سُربت بالأمس كان قد أُرسل الى توم بارّاك الذي طلب بعض التعديلات عليه معتبراً أن الرد غير كافٍ ما دفع اللجنة الرئاسية الى العمل على تعديل بعض البنود
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مبارك آل عاتي لـ وهلق شو: زيارة نتنياهو الى واشنطن مرتبطة بشكل مباشر بما سيكون عليه الردّ اللبناني غداً
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