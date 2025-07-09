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خاص الجديد
الجديد تواكب سير الإمتحانات الرسمية في بيروت (بث مباشر)
2025-07-09 | 03:22
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الجديد تواكب سير الإمتحانات الرسمية في بيروت (بث مباشر)
الجديد تواكب سير الإمتحانات الرسمية في بيروت (بث مباشر)
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معلومات الجديد: قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار ستستمع إلى وزير الطاقة السابق أرتور نزريان كشاهد بجلسة تُعقَد في 17 تموز في ملف سد المسيلحة
مراسل الجديد: تحلق مسيرة إسرائيلية بشكل دائري فوق منطقة محددة في الضاحية الجنوبية
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