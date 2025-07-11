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خاص الجديد

مراسل الجديد: تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً

2025-07-11 | 10:15
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مراسل الجديد: تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً
مراسل الجديد: تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً
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مراسل الجديد: تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً

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