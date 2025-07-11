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2025-07-11 | 10:41
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مراسل الجديد: وزراء القوات طلبوا في الجلسة عرض الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح على الطاولة لمناقشته تبعا للمادة 65 من الدستور
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مراسل الجديد: وزراء القوات طلبوا في الجلسة عرض الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح على الطاولة لمناقشته تبعا للمادة 65 من الدستور
خاص الجديد
محليات
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