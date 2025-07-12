مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت منزلاً غير مأهول في وطى الخيام ولا إصابات

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2025-07-12 | 03:20
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الجديد:
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مصادر قضائية للجديد: يوجد عدد كبير من الموقوفين السوريين الذين يُحاكموا أمام المحكمة العسكرية بتهمة انتمائهم الى تنظيمات سورية معارضة
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