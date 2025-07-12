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رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي يؤكدان حرص بلديهما على دعم جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين
رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي يؤكدان حرص بلديهما على دعم جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين
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كازينو لبنان.. هولاء فارون من التحقيق!
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