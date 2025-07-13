مدير "التحالف الأميركي الشرق أوسطي" طوم حرب لـ "وهلق شو": الموقف الأميركي الرسمي هو ما تم الإعلان عنه من قصر بعبدا وأعتقد أن باراك لم يقصد اي أبعاد بعبارته "العودة إلى بلاد الشام"