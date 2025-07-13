وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لـ "وهلق شو": الحكومة ملتزمة بإعادة النازحين إلى سوريا منذ اليوم الأول وهناك خطة لهذه العودة موافق عليها من مجلس الوزراء