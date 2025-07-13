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2025-07-13 | 15:39
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حنين السيد لـ "وهلق شو": حوافز مالية وتسهيلات من قبل الأمن العام كالإعفاء من الضرائب سيتم تقديمها للنازحين الذين يعودون إلى سوريا
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حنين السيد لـ "وهلق شو": حوافز مالية وتسهيلات من قبل الأمن العام كالإعفاء من الضرائب سيتم تقديمها للنازحين الذين يعودون إلى سوريا
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