الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:50
مؤتمر صحافي في الداخلية.. بلا كهرباء؟ (فيديو)
09:09
بدقته العالية.. طيار لبناني يحظى بإشادة السوريين! (فيديو)
08:06
تعزيزات عسكرية تتجه إلى السويداء! (فيديو)
07:13
ترامب يكشف عن لاعبه المفضل! (فيديو)
05:15
1000 طائرة مسيّرة تتحول إلى تحفة ثلاثية الأبعاد! (فيديو)
خاص الجديد
"بشرة خير".. من إمارة الخير (مقدمة النشرة المسائية)
2025-07-14 | 13:26
A-
A+
"بشرة خير".. من إمارة الخير (مقدمة النشرة المسائية)
مقدمة النشرة المسائية: "بشرة خير".. من إمارة الخير، وخَبراً إيجابياً ستَسمَعُونه قريباً من رئيسِكم وليس مني،
لبنان
سيَبقى لبنان وكلُّ الأمور ستُحلُّ بما فيها السلاح. بهذا الموقفِ اختَصرَ نائبُ رئيسِ الوزراء وزيرُ الداخلية الكويتي الشيخ فهد
يوسف
سعود
الصباح زيارتَه الرسمية على رأس وفدٍ أمني وإداري، ليس بجديد على الشقيقةِ الكويت دولةً وشعباً مساندةُ لبنانَ والوقوفُ بجانبه حتى في أحلكِ أيامِه..
مقالات ذات صلة
بمُحركٍ من يَسقط حُكم الفاسد تحرَّكَ القضاء وفَتح "مَغارة كازينو لبنان" (مقدمة النشرة المسائية)
"لبنان بلد العجائب".. (مقدمة النشرة المسائية)
دخل "ترامب" في سباق مع "نوبل".. (مقدمة النشرة المسائية)
"بشرة خير".. من إمارة الخير (مقدمة النشرة المسائية)
خاص الجديد
محليات
مقدمة النشرة المسائية
قناة الجديد
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: وصول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه يري
حنين السيد لـ "وهلق شو": حوافز مالية وتسهيلات من قبل الأمن العام كالإعفاء من الضرائب سيتم تقديمها للنازحين الذين يعودون إلى سوريا
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:51
خليّة بتبيات.. إجتماعات سرّية وتدريبات؟ (تقرير إخباري)
خليّة بتبيات.. إجتماعات سرّية وتدريبات؟ (تقرير إخباري)
13:51
خليّة بتبيات.. إجتماعات سرّية وتدريبات؟ (تقرير إخباري)
خليّة بتبيات.. إجتماعات سرّية وتدريبات؟ (تقرير إخباري)
13:03
مصادر نيابية للجديد: الرئيس بري سيكرر في مستهل الجلسة طلب حصر النواب الكلام واختيار عدد محدد من المتحدثين باسم كل كتلة على قاعدة لكل 5 نواب متكلم واحد إضافة الى النواب المستقلين
13:03
مصادر نيابية للجديد: الرئيس بري سيكرر في مستهل الجلسة طلب حصر النواب الكلام واختيار عدد محدد من المتحدثين باسم كل كتلة على قاعدة لكل 5 نواب متكلم واحد إضافة الى النواب المستقلين
13:03
مصادر رسمية للجديد: الرد الأميركي على المراحل المتتالية بالتحديد ربط بمهلة زمنية تمتد حتى آخر العام الحالي وهذه النقطة بالتحديد ستكون موضع نقاش مع برّاك عند عودته
13:03
مصادر رسمية للجديد: الرد الأميركي على المراحل المتتالية بالتحديد ربط بمهلة زمنية تمتد حتى آخر العام الحالي وهذه النقطة بالتحديد ستكون موضع نقاش مع برّاك عند عودته
يحدث الآن
مقدمة النشرة المسائية
13:52
مقدمة النشرة المسائية 14-07-2025
خاص الجديد
13:51
خليّة بتبيات.. إجتماعات سرّية وتدريبات؟ (تقرير إخباري)
خاص الجديد
13:26
"بشرة خير".. من إمارة الخير (مقدمة النشرة المسائية)
اخترنا لك
خليّة بتبيات.. إجتماعات سرّية وتدريبات؟ (تقرير إخباري)
13:51
مصادر نيابية للجديد: الرئيس بري سيكرر في مستهل الجلسة طلب حصر النواب الكلام واختيار عدد محدد من المتحدثين باسم كل كتلة على قاعدة لكل 5 نواب متكلم واحد إضافة الى النواب المستقلين
13:03
مصادر رسمية للجديد: الرد الأميركي على المراحل المتتالية بالتحديد ربط بمهلة زمنية تمتد حتى آخر العام الحالي وهذه النقطة بالتحديد ستكون موضع نقاش مع برّاك عند عودته
13:03
مصادر رسمية للجديد: الاجواء ايجابية خصوصاً وان الرد اللبناني على الورقة الاميركية يقوم على الخطوات المتلازمة والمراحل المتتالية
13:03
معلومات الجديد: لبنان استلم الرد الاميركي على الرد اللبناني عبر السفارة الاميركية
13:03
وزير العدل عادل نصار لـ الجديد ردا على سؤال عما إذا كان مستعداً لزيارة سوريا: أرحب بمجيء نظيري السوري ودمشق "حلوة ومنحبها بس كمان بيروت ما بتشكي من شي"
13:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-06-24
التعاون الخليجي يدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد
2025-06-19
حقيقة سحب الجنسية المصرية من هند صبري بعد دعمها "قافلة الصمود"
2025-06-14
لحظة بلحظة.. بث مباشر لتطورات الحرب بين إسرائيل وإيران
2025-06-10
للمرة الأولى.. البحرية الإسرائيلية تشارك في قصف اليمن
2025-05-14
جابر: رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة تنعكس إيجابًا على لبنان
2025-01-04
بعد 13 عام من الغياب مفتي سوريا في لبنان!
بالفيديو
بالفيديو
13:52
مقدمة النشرة المسائية 14-07-2025
13:51
خليّة بتبيات.. إجتماعات سرّية وتدريبات؟ (تقرير إخباري)
12:02
الأب طوني خضرا: "ما قبلت وطّي راسي لحزب الله" (بودكاست عالجديد)
10:53
هنا بيروت - عمران زهوي - الحلقة الكاملة
08:42
مؤتمر صحافي لوزير الداخلية أحمد الحجار ونظيره الكويتي
07:37
وزير الداخلية أحمد الحجار يستقبل نظيره الكويتي في الوزارة.. التفاصيل مع مراسل الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:51
لبنان يتسلّم الرد الأميركي.. ولا مهل مفتوحة!
محليات
11:51
لبنان يتسلّم الرد الأميركي.. ولا مهل مفتوحة!
محليات
07:25
جنبلاط يعلّق على أحداث السويداء!
محليات
07:25
جنبلاط يعلّق على أحداث السويداء!
عربي و دولي
06:47
"شرائح تجسس" في أحذية مفتشي الطاقة الذرية.. إيران تكشف!
عربي و دولي
06:47
"شرائح تجسس" في أحذية مفتشي الطاقة الذرية.. إيران تكشف!
محليات
08:56
على خلفية أحداث السويداء.. تعليق من النائب تيمور جنبلاط!
محليات
08:56
على خلفية أحداث السويداء.. تعليق من النائب تيمور جنبلاط!
فن
02:32
زياد برجي يعلن وفاة شقيقه ونانسي عجرم اول المعزين
فن
02:32
زياد برجي يعلن وفاة شقيقه ونانسي عجرم اول المعزين
محليات
10:01
لمعالجة الروائح الكريهة في محيط المطار.. قرار للرئيس سلام!
محليات
10:01
لمعالجة الروائح الكريهة في محيط المطار.. قرار للرئيس سلام!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025