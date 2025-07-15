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خاص الجديد

رسالة أميركية الى بيروت.. هذه شروط نجاح الورقة اللبنانية | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

2025-07-15 | 12:34
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رسالة أميركية الى بيروت.. هذه شروط نجاح الورقة اللبنانية | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
رسالة أميركية الى بيروت.. هذه شروط نجاح الورقة اللبنانية | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

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رسالة أميركية الى بيروت.. هذه شروط نجاح الورقة اللبنانية | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

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شروط جديدة لحصر السلاح! (فيديو)
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13:52

شروط جديدة لحصر السلاح! (فيديو)

أفادت معلومات الجديد بأن الردَّ الاميركي جاء مرحِّباً بالورقة اللبنانية التي تضمنت كل المطالب الاميركية لا سيما حصر السلاح ولكن.. تضمن الرد الأميركي على لبنان مجموعة شروط ابرزُها وضع مهلة زمنية لتنفيذ حصرِ السلاح، وفق آلية وجدول زمنيٍّ واضحٍ وسريع وتخضع لرقابة دولية مباشرة وتوثيقٍ من الجيش اللبناني، بالاضافة الى ضرورة اعلان موقف صريحٍ من الحزب على موافقته على هذه الآلية بحصرِ سلاحه.

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شروط جديدة لحصر السلاح! (فيديو)

أفادت معلومات الجديد بأن الردَّ الاميركي جاء مرحِّباً بالورقة اللبنانية التي تضمنت كل المطالب الاميركية لا سيما حصر السلاح ولكن.. تضمن الرد الأميركي على لبنان مجموعة شروط ابرزُها وضع مهلة زمنية لتنفيذ حصرِ السلاح، وفق آلية وجدول زمنيٍّ واضحٍ وسريع وتخضع لرقابة دولية مباشرة وتوثيقٍ من الجيش اللبناني، بالاضافة الى ضرورة اعلان موقف صريحٍ من الحزب على موافقته على هذه الآلية بحصرِ سلاحه.

السلاحُ زينةُ النواب والإصلاحُ "خرطوش" الحكومة.. (مقدمة النشرة المسائية)
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السلاحُ زينةُ النواب والإصلاحُ "خرطوش" الحكومة.. (مقدمة النشرة المسائية)

مقدمة النشرة المسائية: السلاحُ زينةُ النواب، والإصلاحُ "خرطوش" الحكومة وع السكين يا بطيخ، هي ثرثرةٌ تحتَ قِبةِ البرلمان أكثرَ منها مُساءَلة، فالحكومةُ هي صورةٌ طبْقُ الأصلِ عن الكتل النيابية، وجميعُها لها ممثِّلون في السرايا ناقِصاً لبنانَ القوي..

13:18

السلاحُ زينةُ النواب والإصلاحُ "خرطوش" الحكومة.. (مقدمة النشرة المسائية)

مقدمة النشرة المسائية: السلاحُ زينةُ النواب، والإصلاحُ "خرطوش" الحكومة وع السكين يا بطيخ، هي ثرثرةٌ تحتَ قِبةِ البرلمان أكثرَ منها مُساءَلة، فالحكومةُ هي صورةٌ طبْقُ الأصلِ عن الكتل النيابية، وجميعُها لها ممثِّلون في السرايا ناقِصاً لبنانَ القوي..

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