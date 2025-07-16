فضيحة الكازينو: معلوف يبرّر.. والجديد بالمرصاد

مراسل الجديد: شهيد جراء غارة من مسيّرة اسرائيلية استهدفت شاحنة في الناقورة
أفادر مراسل الجديد بأن مسيرة اسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة "رابيد" في منطقة تول - الكفور، وعلى الفور اشتعلت النيران بالسيارة المستهدفة، وهرعت الى المكان فرق من الدفاع المدني وسيارات الاسعاف.
بات واضحا أن الشروط الموضوعة دوليا لقبول الورقة اللبنانية صعبة، وأبرزها التزام لبنان ببرنامج زمني مفصل وواضح لوضعه على سكة التنفيذ وتطبيقه ومن خلال تقديم أدلة موثقة وميدانية، أما مهلة كانون الأول المقبل فهي التاريخ النهائي لختم الملف وإقفاله نهائيا.