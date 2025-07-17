بالفيديو - عويدات يتحدّى البيطار: لا شرعية لك.. ملف المرفأ بمهب الريح؟

وصول الرئيس عون إلى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في منطقة المتحف حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران لتفقّد أوضاع الجامعة

وصول الرئيس عون إلى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في منطقة المتحف حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران لتفقّد أوضاع الجامعة