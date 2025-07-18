وئام وهاب: طلبت تشكيل جيش في السويداء.. ومذيعة "الجديد" تسأله: إنت مين؟

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2025-07-18 | 05:33
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وئام وهاب
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بالفيديو - بالارقام والوقائع.. كلنا إرادة تناقش خطة عودة النازحين السوريين
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