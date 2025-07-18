وئام وهاب: طلبت تشكيل جيش في السويداء.. ومذيعة "الجديد" تسأله: إنت مين؟

جنبلاط: نطلب من الحكومة السورية حصر المشكلة في السويداء بأنها مع جزء من البدو كي لا تتحول الى معركة شاملة

جنبلاط: نطلب من الحكومة السورية حصر المشكلة في السويداء بأنها مع جزء من البدو كي لا تتحول الى معركة شاملة