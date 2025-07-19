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إطلاق نار كثيف في محيط مخيم شاتيلا في بيروت
إطلاق نار كثيف في محيط مخيم شاتيلا في بيروت
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الحدث - عبدالله قمح - الحلقة الكاملة
2025-07-19 | 06:44
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الحدث - عبدالله قمح - الحلقة الكاملة
الحدث - عبدالله قمح - الحلقة الكاملة
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08:20
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