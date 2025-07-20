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حسين أيوب لـ وهلق شو: بارّاك لا يحمل ضمانات للبنان في الورقة الأميركية و"حزب الله" غير معني بها ولم يسلم ملاحظاته عليها
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خاص الجديد

معلومات الجديد: لقاءات براك ستكون موسعة ولن تقتصر على الرؤساء فقط بل ستشمل قيادات سياسية وروحية ووجوه نيابية فيما سيكتفي بتصريح من السراي الحكومي بعد لقائه الرئيس سلام

2025-07-20 | 12:37
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معلومات الجديد: لقاءات براك ستكون موسعة ولن تقتصر على الرؤساء فقط بل ستشمل قيادات سياسية وروحية ووجوه نيابية فيما سيكتفي بتصريح من السراي الحكومي بعد لقائه الرئيس سلام
معلومات الجديد: لقاءات براك ستكون موسعة ولن تقتصر على الرؤساء فقط بل ستشمل قيادات سياسية وروحية ووجوه نيابية فيما سيكتفي بتصريح من السراي الحكومي بعد لقائه الرئيس سلام
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معلومات الجديد: لقاءات براك ستكون موسعة ولن تقتصر على الرؤساء فقط بل ستشمل قيادات سياسية وروحية ووجوه نيابية فيما سيكتفي بتصريح من السراي الحكومي بعد لقائه الرئيس سلام

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