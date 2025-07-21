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خاص الجديد

معلومات الجديد: برّاك تسلم الرد اللبناني ويحتاج إلى وقت لقراءته تفصيلياً ومعرفة الاجوبة اللبنانية على الاسئلة التي كانت قد طرحتها الادارة الاميركية على أن يرسلها الى الخارجية التي ستعكف على دراستها

2025-07-21 | 12:59
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معلومات الجديد: برّاك تسلم الرد اللبناني ويحتاج إلى وقت لقراءته تفصيلياً ومعرفة الاجوبة اللبنانية على الاسئلة التي كانت قد طرحتها الادارة الاميركية على أن يرسلها الى الخارجية التي ستعكف على دراستها
معلومات الجديد: برّاك تسلم الرد اللبناني ويحتاج إلى وقت لقراءته تفصيلياً ومعرفة الاجوبة اللبنانية على الاسئلة التي كانت قد طرحتها الادارة الاميركية على أن يرسلها الى الخارجية التي ستعكف على دراستها
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معلومات الجديد: برّاك تسلم الرد اللبناني ويحتاج إلى وقت لقراءته تفصيلياً ومعرفة الاجوبة اللبنانية على الاسئلة التي كانت قد طرحتها الادارة الاميركية على أن يرسلها الى الخارجية التي ستعكف على دراستها

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