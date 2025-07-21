معلومات الجديد: برّاك تسلم الرد اللبناني ويحتاج إلى وقت لقراءته تفصيلياً ومعرفة الاجوبة اللبنانية على الاسئلة التي كانت قد طرحتها الادارة الاميركية على أن يرسلها الى الخارجية التي ستعكف على دراستها