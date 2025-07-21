معلومات الجديد: بري سيحاول وإلى جانب الرد الرسمي اللبناني طرح التزام اسرائيل بوقف اطلاق النار التام لمدة 15 يوماً وعدم القيام بأي خروقات او اغتيالات مقابل مبادرة حزب الله بالقيام بالخطوة الاولى