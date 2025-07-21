مصادر متابعة للجديد: برّاك بدا أكثر تشدداً خلال هذه الزيارة من زياراته السابقة وركز على ضرورة التزام لبنان بما ورد في الورقة الاميركية خصوصا لجهة المهل الزمنية التي تنص عليها الورقة الاميركية