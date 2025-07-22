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فراس حمدان لـ #الجديد: من يسمح بسفك دماء الشعب السوري ويستجلب التدخل الاسرائيلي هو "من يمسك السلطة في سوريا"
2025-07-22 | 04:13
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فراس حمدان لـ #الجديد: من يسمح بسفك دماء الشعب السوري ويستجلب التدخل الاسرائيلي هو "من يمسك السلطة في سوريا"
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فراس حمدان لـ #الجديد: من يسمح بسفك دماء الشعب السوري ويستجلب التدخل الاسرائيلي هو "من يمسك السلطة في سوريا"
خاص الجديد
محليات
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مراسل الجديد: الأصوات التي تسمع في المناطق الجنوبية ناجمة عن تفجير الجيش اللبناني ذخائر من مخلفات العدوان في حقل القليعة
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