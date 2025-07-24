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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو ترامب إلى التدخل للسماح للمنظمات الأممية بإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو ترامب إلى التدخل للسماح للمنظمات الأممية بإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة
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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي في موقع تلة الحمامص المستحدث يطلق نيران رشاشاته باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة الجنوبية
2025-07-24 | 07:15
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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي في موقع تلة الحمامص المستحدث يطلق نيران رشاشاته باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة الجنوبية
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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي في موقع تلة الحمامص المستحدث يطلق نيران رشاشاته باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة الجنوبية
خاص الجديد
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