نادي اليخوت مهدد بالزوال! تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل

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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي في موقع تلة الحمامص المستحدث يطلق نيران رشاشاته باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة الجنوبية
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