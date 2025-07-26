الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

من مثلُك لا يحقُّ لهُم الرحيل في أزمنتِنا الصعبة (مقدمة النشرة المسائية)

2025-07-26 | 13:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
من مثلُك لا يحقُّ لهُم الرحيل في أزمنتِنا الصعبة (مقدمة النشرة المسائية)
من مثلُك لا يحقُّ لهُم الرحيل في أزمنتِنا الصعبة (مقدمة النشرة المسائية)

"من بعد هالعمر كبيرة المزحة هاي".. زياد الرحباني "لاحق تروح" و"صعبة العيشة هيك"، والأصعبُ منها حينَ تبتلعُ اللغةُ الكلمات، وأمامَ الخَسارة لا نجدُ ما نقولُه إلا بلسانِ مَن رَحَلوا.. في خبرِ موتِك ومِن فَرْطِ أنانيتِنا لحضورِك المُثقَلِ بانكساراتِنا لن نصدِّقَ أنَّكَ ما عُدتَ بينَنا.. من حقِّنا عليكَ أن تَظلَّ ساهراً علينا وإنْ نحنُ غَفَونا من زمنٍ، ولأنَّ مَن مِثلُكَ لا يحقُّ لهُمُ الرحيلُ في أزمنتِنا الصعبة فإنَّ بلداً مثلَ لبنان بلا زياد الرحباني فقدَ عِلَّةَ فهمِه


مقالات ذات صلة
من مثلُك لا يحقُّ لهُم الرحيل في أزمنتِنا الصعبة (مقدمة النشرة المسائية)

خاص الجديد

محليات

زياد الرحباني

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: معلومات أولية عن غارة من صاروخين إستهدفت بلدة دبعال
بالفيديو: هكذا تحتفل مدينة الشمس تحت القمر!

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
شاهدوا وثائقي زياد الرحباني "من بعد هالعمر"
13:45
معلومات الجديد عن لقاء بري - سلام: كان مشحوناً لجهة الرسائل الدولية التي حملها سلام من باريس والتي تؤشر إلى أجواء سلبية يعيشها لبنان على المستوى الامني والسياسي على حد سواء
13:12
معلومات الجديد: لقاء بري - سلام كان لقراءة نتائجِ زيارة رئيسِ الحكومة الى باريس والملفات اللبنانية والتشكيلات القضائية
13:12
معلومات الجديد: وزير العدل عادل نصار سيوقع التشكيلات القضائية بعد إحالتها إليه علماً بانها أتت وللمرة الأولى بعد مقابلات مع عدد غير قليل من القضاة
13:12
مصادر دبلوماسية للجديد: لبنان تلقى رسائل دولية برفض مقترحِ بري الذي يحظى بموافقة حزب الله مقابل الإصرارِ الدولي على ضرورة التزام لبنان بالأجندة الدولية وسحب السلاح كاملاً وعاجلاً
13:11
مصادر سياسية رفيعة للجديد: الرسائل التحذيرية التي تصل إلى لبنان حول إمكانية إقدام اسرائيل على ضربة في الأيام المقبلة للضغط على لبنان لتنفيذ شروط حصر السلاح
12:11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025