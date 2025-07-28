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خاص الجديد

جورج صليبي: إرث زياد الرحباني سيبقى خالداً (فيديو)

2025-07-28 | 06:16
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جورج صليبي: إرث زياد الرحباني سيبقى خالداً (فيديو)
جورج صليبي: إرث زياد الرحباني سيبقى خالداً (فيديو)

جورج صليبي: إرث زياد الرحباني سيبقى خالداً وهذه صفات المبدعين

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خاص الجديد

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وزير الثقافة: مليون دولار لرقمنة التراث.. والبداية من إرث زياد الرحباني (فيديو)
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وزير الثقافة: مليون دولار لرقمنة التراث.. والبداية من إرث زياد الرحباني (فيديو)

أكد وزير الثقافة غسان سلامة، في تصريح أدلى به قبيل انطلاق مراسم جنازة الفنان الراحل زياد الرحباني، أن المكتبة الوطنية في مركز الثقافة تسلمت مؤخرًا هبة مالية تقدّر بحوالي مليون دولار، مخصصة لرقمنة التراث المسموع والمرئي في لبنان.

06:11

وزير الثقافة: مليون دولار لرقمنة التراث.. والبداية من إرث زياد الرحباني (فيديو)

أكد وزير الثقافة غسان سلامة، في تصريح أدلى به قبيل انطلاق مراسم جنازة الفنان الراحل زياد الرحباني، أن المكتبة الوطنية في مركز الثقافة تسلمت مؤخرًا هبة مالية تقدّر بحوالي مليون دولار، مخصصة لرقمنة التراث المسموع والمرئي في لبنان.

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