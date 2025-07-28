جورج صليبي: إرث زياد الرحباني سيبقى خالداً (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
تستمر جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان منذ اكثر من 5 ساعات لاقرار قانون اصلاح المصارف.وقد استقدمت "ساندويشات" للنواب منذ بعض الوقت، لتناول الغداء مع استمرار العمل على انجاز القانون.
تغطية خاصّة.. لبنان يودّع زياد
أكد وزير الثقافة غسان سلامة، في تصريح أدلى به قبيل انطلاق مراسم جنازة الفنان الراحل زياد الرحباني، أن المكتبة الوطنية في مركز الثقافة تسلمت مؤخرًا هبة مالية تقدّر بحوالي مليون دولار، مخصصة لرقمنة التراث المسموع والمرئي في لبنان.