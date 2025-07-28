جورج صليبي: إرث زياد الرحباني سيبقى خالداً (فيديو)

أكد وزير الثقافة غسان سلامة، في تصريح أدلى به قبيل انطلاق مراسم جنازة الفنان الراحل زياد الرحباني، أن المكتبة الوطنية في مركز الثقافة تسلمت مؤخرًا هبة مالية تقدّر بحوالي مليون دولار، مخصصة لرقمنة التراث المسموع والمرئي في لبنان.