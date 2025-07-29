مصادر سياسية لبنانية للجديد: رسائل دولية وصلت إلى لبنان تفيد بأنه مقبلٌ على تصعيد في شهر آب ما لم تتجه السلطة اللبنانية مجتمعة الى اتخاذ اجراءات لمواكبة الاجندة الدولية