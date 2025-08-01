عاجل
إقالة باراك تربك الساحة.. التفاصيل بنشرة أخبار الجديد بعد قليل
إقالة باراك تربك الساحة.. التفاصيل بنشرة أخبار الجديد بعد قليل
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:55
نائب "قواتي" يكشف سبب عدم حضوره عزاء زياد الرحباني (فيديو)
10:27
نائب "قواتي" يكشف سبب عدم حضوره عزاء زياد الرحباني (فيديو)
06:12
"ترند تيكتوك".. قد يكون قاتلاً!
06:02
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة!
03:00
طائرات تلقي حزم مساعدات فوق غزة (فيديو)
خاص الجديد
معلومات الجديد: توم باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني
2025-08-01 | 10:18
A-
A+
معلومات الجديد: توم باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: توم باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني
معلومات الجديد: توم باراك اجتمع في الرياض مع الأمير يزيد بن فرحان في لقاء ثنائي امتد حتى ساعات متأخرة من الليل وحضر الملف اللبناني على الطاولة
معلومات الجديد: المبعوث الاميركي توم بارّاك يصل الى بيروت يوم الاثنين
معلومات الجديد: توم باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني
خاص الجديد
محليات
الجديد:
باراك
مكلفا
بالعمل
الملف
اللبناني
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: 4 شهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان يوم أمس
حصر السلاح عبر الحكومة.. نواب ووزراء يردّون بصراحة!
اقرأ ايضا في خاص الجديد
10:19
معلومات الجديد: الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجدداً للعمل على الملف اللبناني
10:19
معلومات الجديد: الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجدداً للعمل على الملف اللبناني
10:14
معلومات الجديد: توم باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني
10:14
معلومات الجديد: توم باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني
07:35
مصادر وزارية للجديد: البحث يجري حول اقتراح يقضي بإعلان الحكومة تبني مبدأ حصرية السلاح على أن يحال الى المجلس الاعلى للدفاع لتحديد الآلية التنفيدية
07:35
مصادر وزارية للجديد: البحث يجري حول اقتراح يقضي بإعلان الحكومة تبني مبدأ حصرية السلاح على أن يحال الى المجلس الاعلى للدفاع لتحديد الآلية التنفيدية
يحدث الآن
محليات
12:34
إقالة باراك تربك الساحة.. التفاصيل بنشرة أخبار الجديد بعد قليل
محليات
11:28
بلدية ياطر تكرم شهداء الجيش بتسمية ساحتها باسم المقدم فرحات(صور)
فن
11:02
بيسان اسماعيل بأول تعليق على خبر ارتباطها بـ فؤاد جنيد بعد انفصالها عن محمود ماهر
اخترنا لك
معلومات الجديد: الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجدداً للعمل على الملف اللبناني
10:19
معلومات الجديد: توم باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني
10:14
مصادر وزارية للجديد: البحث يجري حول اقتراح يقضي بإعلان الحكومة تبني مبدأ حصرية السلاح على أن يحال الى المجلس الاعلى للدفاع لتحديد الآلية التنفيدية
07:35
الحدث - ناصر شرارة - الحلقة الكاملة
05:05
معلومات الجديد: نتائج الشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة ستصدر اليوم بعد الظهر
04:47
مراسل الجديد: 4 شهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان يوم أمس
03:28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:57
"أقيلوا برّاك فوراً".. صحافية أميركية تكشف!
2025-01-24
طلاق نانسي عجرم و فادي الهاشم ؟
2025-06-29
ما حقيقة محاولة إغتيال الشرع؟
2025-06-24
وزير الدفاع الوطني أدان التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق
2025-02-27
وزير حرب إسرائيل: تلقينا الضوء الأخضر من أميركا لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة بلبنان
2025-07-27
تعطيل الدوام الرسمي.. والسبب درجات الحرارة!
بالفيديو
بالفيديو
09:34
هنا بيروت - داوود رمال - الحلقة الكاملة
07:55
مؤتمر صحافي لوزير العدل عادل نصار
06:07
بيار بو عاصي: لهذا السبب لم أعزِّ بزياد الرحباني.. وهذا رأيه بأحداث السويداء (شاهد بودكاست عَ الجديد)
05:05
الحدث - ناصر شرارة - الحلقة الكاملة
15:16
وزيران سابقان الى التحقيق.. أين أموال الدولة بالمراهنات؟
15:13
حصر السلاح عبر الحكومة.. نواب ووزراء يردّون بصراحة!
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
14:32
"حزب الله" يتحرك ليلاً نحو القصر الجمهوري واليرزة!
خاص الجديد
14:32
"حزب الله" يتحرك ليلاً نحو القصر الجمهوري واليرزة!
عربي و دولي
12:57
السلاح على بُعد أيام معدودات.. هذا ما سيحصل الثلاثاء!
عربي و دولي
12:57
السلاح على بُعد أيام معدودات.. هذا ما سيحصل الثلاثاء!
محليات
10:57
"أقيلوا برّاك فوراً".. صحافية أميركية تكشف!
محليات
10:57
"أقيلوا برّاك فوراً".. صحافية أميركية تكشف!
محليات
06:02
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة!
محليات
06:02
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة!
محليات
06:07
بيار بو عاصي: لهذا السبب لم أعزِّ بزياد الرحباني.. وهذا رأيه بأحداث السويداء (شاهد بودكاست عَ الجديد)
محليات
06:07
بيار بو عاصي: لهذا السبب لم أعزِّ بزياد الرحباني.. وهذا رأيه بأحداث السويداء (شاهد بودكاست عَ الجديد)
فن
05:50
المطرب الشعبي السوري عمر خيري يتعرض للضـ ـرب وحلق شعره
فن
05:50
المطرب الشعبي السوري عمر خيري يتعرض للضـ ـرب وحلق شعره
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025