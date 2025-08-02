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خاص الجديد

هكذا سيكون احياء ذكرى 4 آب.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

2025-08-02 | 12:33
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هكذا سيكون احياء ذكرى 4 آب.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
هكذا سيكون احياء ذكرى 4 آب.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
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هكذا سيكون احياء ذكرى 4 آب.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

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النائب زياد حواط لـ #هنا_بيروت: جلسة الثلاثاء الوزارية كانت يجب أن تنعقد في التسعينات وهناك فرصة أمام رئيسي الجمهورية والحكومة لإنقاذ لبنان وما على مجلس الوزراء إلا تبني بند "حصرية السلاح"
معلومات الجديد: الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجدداً للعمل على الملف اللبناني

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