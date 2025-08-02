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مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك خلال زيارته الأخيرة لبنان أبلغ أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود
2025-08-02 | 13:04
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مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك خلال زيارته الأخيرة لبنان أبلغ أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود
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مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك خلال زيارته الأخيرة لبنان أبلغ أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود
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النائب زياد حواط لـ #هنا_بيروت: جلسة الثلاثاء الوزارية كانت يجب أن تنعقد في التسعينات وهناك فرصة أمام رئيسي الجمهورية والحكومة لإنقاذ لبنان وما على مجلس الوزراء إلا تبني بند "حصرية السلاح"
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