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وزير الثقافة غسان سلامة لـ #الجديد: بدأنا خطوة جديدة بإقامة حوار دائم مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ في المكتبة الوطنية وواجب الحكومة مساندتهم حتى تحقيق العدالة
2025-08-04 | 09:51
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وزير الثقافة غسان سلامة لـ #الجديد: بدأنا خطوة جديدة بإقامة حوار دائم مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ في المكتبة الوطنية وواجب الحكومة مساندتهم حتى تحقيق العدالة
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وزير الثقافة غسان سلامة لـ #الجديد: بدأنا خطوة جديدة بإقامة حوار دائم مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ في المكتبة الوطنية وواجب الحكومة مساندتهم حتى تحقيق العدالة
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