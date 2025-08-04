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مراسل الجديد: الطيران المسير الإسرائيلي شن غارة إستهدفت الأطراف الشرقية لمدينة الخيام

2025-08-04 | 07:16
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مراسل الجديد: الطيران المسير الإسرائيلي شن غارة إستهدفت الأطراف الشرقية لمدينة الخيام
مراسل الجديد: الطيران المسير الإسرائيلي شن غارة إستهدفت الأطراف الشرقية لمدينة الخيام
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مراسل الجديد: الطيران المسير الإسرائيلي شن غارة إستهدفت الأطراف الشرقية لمدينة الخيام

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Aljadeed
وزير العدل عادل نصار لـ #الجديد: تقدُّم حصل في التحقيقات بملف انفجار المرفأ والعملية مرتبطة بعمل القاضي بيطار بهذا الملف ولن نتردد في مؤازرته
معلومات الجديد: القاضي طارق البيطار بانتظار الحصول على أجوبة على ٦ استنابات دوليّة في الأيام القليلة المقبلة وهو يعتبر أنّ التحقيق اللبناني في ملف انفجار المرفأ "أصبح منجزاً"

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