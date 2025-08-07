مراسل الجديد: مفوّض الحكومة المعاون في مجلس شورى الدولة يصدر قراراً بقبول الطعن شكلاً وأساساً المقدّم من مخاتير البوشريّة الفائزين

محمد علوش لـ #الجديد: قيادتا حزب الله وحركة أمل متفقتان على الخروج من هذه المعركة "برأس مرفوع" وتحاولان ايجاد حل متوازن بين ما تقوله الدولة وما يرضي الطائفة الشيعية