"الشوب" يخنق لبنان… إليكم حرارة بيروت ومتى تنكسر الموجة؟

ضربت موجة حر قوية مختلف المناطق اللبنانية خلال الساعات الـ24 الماضية، مسجّلةً ذروتها يوم أمس السبت، حيث لامست الحرارة في زحلة 45.7 درجة مئوية، وفق ما أفاد رئيس دائرة التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية كنج لـ"الجديد".

وأوضح كنج أنّ الموجة مستمرة حتى الجمعة المقبل، لكن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من مساء الأحد، مع تراجع ملحوظ يُلمَس ابتداءً من الثلاثاء. وأشار إلى أن التأثير الأكبر على سكان الساحل، ولا سيما في ، ليس الحرارة وحدها بل الرطوبة المرتفعة التي لامست 80%، في وقت لم تنخفض فيه الحرارة ليلاً عن 28 درجة مئوية، مع أجواء عابقة في الفترة المسائية ما يمنع المواطنين من "التعافي" ويؤثر على نومهم وراحتهم.

وفي ، سجّلت زحلة 44.4 درجة مئوية اليوم، فيما أكد كنج أن الخرائط الجوية لا تُظهر حتى الآن مؤشرات على موجة حر في الأسابيع المقبلة، رغم أن شهر آب غالباً ما يشهد مثل هذه الظواهر المناخية.