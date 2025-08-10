الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

"الشوب" يخنق لبنان… إليكم حرارة بيروت ومتى تنكسر الموجة؟

2025-08-10 | 08:00
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الشوب&quot; يخنق لبنان… إليكم حرارة بيروت ومتى تنكسر الموجة؟
"الشوب" يخنق لبنان… إليكم حرارة بيروت ومتى تنكسر الموجة؟

"الشوب" يخنق لبنان… إليكم حرارة بيروت ومتى تنكسر الموجة؟

ضربت موجة حر قوية مختلف المناطق اللبنانية خلال الساعات الـ24 الماضية، مسجّلةً ذروتها يوم أمس السبت، حيث لامست الحرارة في زحلة 45.7 درجة مئوية، وفق ما أفاد رئيس دائرة التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية محمد كنج لـ"الجديد".

وأوضح كنج أنّ الموجة مستمرة حتى الجمعة المقبل، لكن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من مساء اليوم الأحد، مع تراجع ملحوظ يُلمَس ابتداءً من الثلاثاء. وأشار إلى أن التأثير الأكبر على سكان الساحل، ولا سيما في بيروت، ليس الحرارة وحدها بل الرطوبة المرتفعة التي لامست 80%، في وقت لم تنخفض فيه الحرارة ليلاً عن 28 درجة مئوية، مع أجواء عابقة في الفترة المسائية ما يمنع المواطنين من "التعافي" ويؤثر على نومهم وراحتهم.

وفي البقاع، سجّلت زحلة 44.4 درجة مئوية اليوم، فيما أكد كنج أن الخرائط الجوية لا تُظهر حتى الآن مؤشرات على موجة حر جديدة في الأسابيع المقبلة، رغم أن شهر آب غالباً ما يشهد مثل هذه الظواهر المناخية

مقالات ذات صلة
"الشوب" يخنق لبنان… إليكم حرارة بيروت ومتى تنكسر الموجة؟

خاص الجديد

محليات

طقس لبنان

أحوال الطقس

بيروت

لبنان

زحلة

الطقس

درجات الحرارة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصادر عسكرية لـ #الجديد: الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً في كل المناطق التي من الممكن أن تشهد تحركات شعبية من بعلبك الى الجنوب مروراً ببيروت والضاحية مع اصرار الجيش على عدم قطع الطرقات خاصة طريق المطار

اقرأ ايضا في خاص الجديد

حزب الله يطلب وساطة.. والجيش يُحذّر من لعبة الشارع!
2025-08-09

حزب الله يطلب وساطة.. والجيش يُحذّر من لعبة الشارع!

بعد ايام من اقرار الحكومة اهداف الورقة الاميركية والمتضمنة قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، قدم الجيش اللبناني شهداء جددا للدفاع عن لبنان وسيادته.

2025-08-09

حزب الله يطلب وساطة.. والجيش يُحذّر من لعبة الشارع!

بعد ايام من اقرار الحكومة اهداف الورقة الاميركية والمتضمنة قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، قدم الجيش اللبناني شهداء جددا للدفاع عن لبنان وسيادته.

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر عسكرية لـ #الجديد: الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً في كل المناطق التي من الممكن أن تشهد تحركات شعبية من بعلبك الى الجنوب مروراً ببيروت والضاحية مع اصرار الجيش على عدم قطع الطرقات خاصة طريق المطار
2025-08-09
حزب الله يطلب وساطة.. والجيش يُحذّر من لعبة الشارع!
2025-08-09
معلومات الجديد: قطر أظهرت دعماً للبنان خاصة في مجال الطاقة والجانب القطري وافق على مبلغ 200 مليون دولار للكهرباء والبحث يجري حول كيفية صرف هذا المبلغ
2025-08-09
معلومات الجديد: حزب الله طلب وساطة قطرية قبل اتخاذ الحكومة قرار حصرية السلاح إلا ان مصير هذه الوساطة يرتبط بمدى جديتها والنتيجة التي تتوصل اليها
2025-08-09
مصادر سياسية للجديد: استمرار الاتصالات لاستكمال النقاش على أكثر من مستوى لتفادي الانزلاق إلى لعبة الشارع
2025-08-09
معلومات الجديد: جلسات مجلس الوزراء ستتوقف في الأسبوع الثالث من شهر آب بسبب عطلة المديرين العامين في القصر الجمهوري والسراي الحكومي على أن تُستأنف نهاية هذا الشهر
2025-08-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025