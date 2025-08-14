عاجل
التجديد لليونيفيل.. بضوء اخضر اميركي (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة أخبار الجديد بعد قليل)
التجديد لليونيفيل.. بضوء اخضر اميركي (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة أخبار الجديد بعد قليل)
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
33
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
34
o
متن
34
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
11:59
"مشوّب كتير".. مشروبان ينعشانك فورًا!
10:50
حادثة مأساوية.. اختنقوا داخل "ريغار" في البقاع (فيديو)
04:03
إنفجارات عنيفة في إدلب (فيديو)
01:36
في شبعا.. خط احمر إسرائيلي "ممنوع" التجاوز! (صورة)
01:30
أرانب.. تُثير الذعر!
خاص الجديد
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
2025-08-14 | 08:10
A-
A+
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
مقالات ذات صلة
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
النائب مروان حمادة: لا يمكن التعرض لقوات اليونيفيل بينما نتسول التمديد لها
الأمين العام لجامعة الدول العربية: مفهوم الأمن القومي العربي ما يزال "بعيد التحقق" بسبب التدخلات والأطماع
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
خاص الجديد
محليات
مروان
حمادة
#هنا_بيروت:
لاريجاني
التمادي
المحسوب
لعملية
السلاح
ولبنان
رهينة
لأطماع
دولية
العودة الى الأعلى
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
تمارا الزين لـ #الجديد: تفاصيل ورقة برّاك "مخيفة" وكل بند يحتوي على "فخ" وعلى الجيش اللبناني مقاربة الخطة بطريقة مدروسة ومناقشتها مع الرؤساء الثلاثة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
12:24
التجديد لليونيفيل.. بضوء اخضر اميركي (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة أخبار الجديد بعد قليل)
12:24
التجديد لليونيفيل.. بضوء اخضر اميركي (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة أخبار الجديد بعد قليل)
08:21
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
08:21
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
08:11
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
08:11
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
يحدث الآن
خاص الجديد
12:24
التجديد لليونيفيل.. بضوء اخضر اميركي (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة أخبار الجديد بعد قليل)
منوعات
11:59
"مشوّب كتير".. مشروبان ينعشانك فورًا!
محليات
11:35
مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة عيترون بصاروخين ومعلومات أولية عن وقع إصابات
اخترنا لك
التجديد لليونيفيل.. بضوء اخضر اميركي (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة أخبار الجديد بعد قليل)
12:24
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
08:21
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
08:11
تمارا الزين لـ #الجديد: تفاصيل ورقة برّاك "مخيفة" وكل بند يحتوي على "فخ" وعلى الجيش اللبناني مقاربة الخطة بطريقة مدروسة ومناقشتها مع الرؤساء الثلاثة
04:13
تمارا الزين لـ #الجديد: كان هناك اتفاق ضمني بتأجيل إقرار بند حصرية السلاح ولم يتم الالتزام به
04:03
تمارا الزين لـ #الجديد: كان يجب التمهل قبيل انعقاد الجلستين الوزاريتين ليحصل التوافق بين الأطراف ومناقشة ورقة برّاك بمثابة "استسلام"
04:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-06-28
الملكة رانيا العبدالله تتألق في حفل زفاف الملياردير الاميركي جيف بيزوس
2025-05-16
تحذيرٌ عاجل للجيش اللبناني!
2025-08-13
إبنة أخت سيرين عبدالنور تثير الضجة بإطلالتها!
03:34
وعكة صحية تقلق جمهور حياة الفهد عليها!
2025-08-02
زياد حواط لـ #هنا_بيروت: نقول لحزب الله "سلّم سلاحك ومنقعد معك عالطاولة" ولن نقصيه من الحياة السياسية
2025-02-20
أنباء عن نقل الفنان عبد المجيد عبد الله الى أمريكا بعد انتشار السرطان في جسده
بالفيديو
بالفيديو
07:20
وصول أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية إلى بيروت
06:53
مجلس الوزراء ينعقد لمتابعة جدول أعمال الجلستين اللتين عُقدتا أمس
13:46
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2025
2025-08-13
الحدث - واصف حركة - الحلقة الكاملة
2025-08-13
جلسة وزارية ببنود عادية.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2025-08-13
لاريجاني في بيروت.. وأولى محطاته "بعبدا"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
11:20
إسرائيل تردّ على الحكومة اللبنانية.. "هكذا ننسحب"!
عربي و دولي
11:20
إسرائيل تردّ على الحكومة اللبنانية.. "هكذا ننسحب"!
محليات
01:20
صفة "نازح".. قرار مرتقب للسلطات اللبنانية!
محليات
01:20
صفة "نازح".. قرار مرتقب للسلطات اللبنانية!
محليات
00:45
ايران لن تتدخل بسلاح "حزب الله".. إلا إذا! (نداء الوطن)
محليات
00:45
ايران لن تتدخل بسلاح "حزب الله".. إلا إذا! (نداء الوطن)
محليات
01:36
في شبعا.. خط احمر إسرائيلي "ممنوع" التجاوز! (صورة)
محليات
01:36
في شبعا.. خط احمر إسرائيلي "ممنوع" التجاوز! (صورة)
محليات
03:09
ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟
محليات
03:09
ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟
عربي و دولي
06:30
التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!
عربي و دولي
06:30
التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. وزير الخارجية السوري يرد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025