حزب الله لم يُغلق الباب على "حصرية السلاح"!

سقوف عالية تحكم المشهد السياسي اللبناني. سقف عال من عبر كلام امينه العام الشيخ وردود الفعل حوله.

لكن قراءة ما بين السطور تختلف عن قراءة خطابات السقوف العالية. فبحسب مصادر مقربة من للجديد ان خطاب يأتي تأكيدا على موقف الحزب الرافض لورقة باراك قبل يومين من وصول الاخير ومعه زميلته مورغن اورتاغس الى . فبحسب هذه المصادر ان موقف قاسم هو موقف تحذيري من تنفيذ كل المطالب الاسرائلية قبل ضمان حصول الانسحاب ووقف العدوان، لان التصعيد سبق ان بدأ مع الحكومة التي لم ترد على تصريحات نتانياهو بالتمسك باسرائيل الكبرى، ولا ردت على دخول رئيس الاركان الاسرائيلي الى الاراضي اللبنانية واعلانه خرق اسرائيل الاتفاق الذي وقع بعد الحرب بتبني اغتيال مئتين واربعين شخصا وتنفيذ أكثر من ستمئة غارة.



ولكن، رغم كل الحديث عن سقوف عالية، الا ان مصادر الحزب تعود وتدعو الى قراءة خطاب قاسم جيدا والذي اشترط فيه الانسحاب ووقف العدوان ولم يقفل الباب على مبدأ حصر السلاح بيد .



في المقابل، تقول مصادر دبلوماسية غربية ردا على كلام قاسم، إن الحزب عليه ان يفهم انه خسر الحرب ولم يعد يستطيع ان يفرض شروطه لوقفها وبالتالي على لبنان ان يلتزم بالاجندة الدولية لحصوله على الدعم واستعادة عافيته الامنية والاقتصادية.



وبانتظار انتهاء الفترة الزمنية المعطاة للجيش اللبناني لاعداد الخطة لحصر السلاح، يصل الى لبنان الاثنين باراك واورتاغس، على ان تلي هذه الزيارة زيارة اخرى للسيناتورين الاميركيين ليندسي غراهام وجين شاهين الى لبنان.