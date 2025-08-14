لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟ @Jacintheantar pic.twitter.com/xhRvKrzH1i
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) August 14, 2025
لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟ @Jacintheantar pic.twitter.com/xhRvKrzH1i
دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يؤيد دخولهم رغم المخاطر، مؤكداً رغبته في متابعة الجهود الإنسانية هناك.
كثر الحديث في الأيام الماضية وفي الإعلام الإسرائيلي حول تلميح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة إسرائيل الكبرى… فما هي؟ شاهد التقرير: