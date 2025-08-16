مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تداهم بلدتي حورتعلا وبريتال شرقي بعلبك بحثاً عن مطلوبين

مصادر دبلوماسية غربية رداً على كلام قاسم للجديد: على الحزب أن يفهم أنه خسر الحرب ولا يستطيع ان يفرض شروطه لوقفها وعلى لبنان أن يلتزم بالاجندة الدولية لحصوله على الدعم واستعادة عافيته