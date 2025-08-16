الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:02
إذا كان الإعمار مُذلاً.. "منعيش بالخيم"! (فيديو)
08:41
"بطاقة حمراء في وجه إسرائيل".. متظاهرون في مانشستر (فيديو)
06:45
مجهولون يشعلون الإطارات! (فيديو)
05:52
مسيرة اسرائيلية تسقط بين الناس! (فيديو)
03:33
بالفيديو: بوتين وتعابير وجه غريبة!
خاص الجديد
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تداهم بلدتي حورتعلا وبريتال شرقي بعلبك بحثاً عن مطلوبين
2025-08-16 | 09:02
A-
A+
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تداهم بلدتي حورتعلا وبريتال شرقي بعلبك بحثاً عن مطلوبين
مقالات ذات صلة
الجيش اللبناني ينفذ مداهمات بحثاً عن مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك
الجيش اللبناني ينفذ مداهمات لمطلوبين في حي الشراونة بعلبك بمشاركة سلاح الجو
الجيش يُداهم مطلوبين في بريتال!
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تداهم بلدتي حورتعلا وبريتال شرقي بعلبك بحثاً عن مطلوبين
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الجيش
اللبناني
تداهم
بلدتي
حورتعلا
وبريتال
بعلبك
بحثاً
مطلوبين
العودة الى الأعلى
النائب الياس حنكش لـ"الجديد": لا حرب أهلية في لبنان
حزب الله لم يُغلق الباب على "حصرية السلاح"!
اقرأ ايضا في خاص الجديد
03:52
النائب الياس حنكش لـ "الجديد": حزب الله تسبب في إحتلال إسرائيل للنقاط الـ5 في جنوب لبنان ومن الضروري ممارسة الضغوط الدبلوماسية عليها للانسحاب
03:52
النائب الياس حنكش لـ "الجديد": حزب الله تسبب في إحتلال إسرائيل للنقاط الـ5 في جنوب لبنان ومن الضروري ممارسة الضغوط الدبلوماسية عليها للانسحاب
03:51
النائب الياس حنكش لـ"الجديد": تهديدات نعيم قاسم للبنانيين لم تعد تُحتمل وكلامه يعني أن السلاح ليس دفاعاً عن لبنان
03:51
النائب الياس حنكش لـ"الجديد": تهديدات نعيم قاسم للبنانيين لم تعد تُحتمل وكلامه يعني أن السلاح ليس دفاعاً عن لبنان
03:50
النائب الياس حنكش لـ"الجديد": لا حرب أهلية في لبنان
03:50
النائب الياس حنكش لـ"الجديد": لا حرب أهلية في لبنان
يحدث الآن
محليات
10:02
إذا كان الإعمار مُذلاً.. "منعيش بالخيم"! (فيديو)
محليات
09:50
هنا بيروت - عباس زغيب - الحلقة الكاملة
خاص الجديد
09:02
مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني تداهم بلدتي حورتعلا وبريتال شرقي بعلبك بحثاً عن مطلوبين
اخترنا لك
النائب الياس حنكش لـ "الجديد": حزب الله تسبب في إحتلال إسرائيل للنقاط الـ5 في جنوب لبنان ومن الضروري ممارسة الضغوط الدبلوماسية عليها للانسحاب
03:52
النائب الياس حنكش لـ"الجديد": تهديدات نعيم قاسم للبنانيين لم تعد تُحتمل وكلامه يعني أن السلاح ليس دفاعاً عن لبنان
03:51
النائب الياس حنكش لـ"الجديد": لا حرب أهلية في لبنان
03:50
حزب الله لم يُغلق الباب على "حصرية السلاح"!
13:34
معلومات الجديد: سيلي زيارة برّاك وأورتاغوس زيارة أخرى للسيناتور الاميركي ليندسي غراهام والسيناتور جين شاهين الى لبنان
13:00
مصادر دبلوماسية غربية رداً على كلام قاسم للجديد: على الحزب أن يفهم أنه خسر الحرب ولا يستطيع ان يفرض شروطه لوقفها وعلى لبنان أن يلتزم بالاجندة الدولية لحصوله على الدعم واستعادة عافيته
13:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:02
إذا كان الإعمار مُذلاً.. "منعيش بالخيم"! (فيديو)
2025-08-10
الممثلة السورية نور علي تحمل العلم اللبناني وتوجه رسالة مؤثرة
2025-08-10
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية استهدفت حارة النادي في ميفدون بصاروخين سقطا وسط الطريق دون إصابات
2024-12-23
زواج سمية الخشاب يتصدر التريند وهي تخرج عن صمتها
06:32
وزير الخارجية الأوكراني: زيادة الضغط على موسكو وتعزيز قدرات أوكرانيا عنصران أساسيان لدفع عملية السلام قدماً
2024-11-25
قوات اليونيفيل "قلقة" إزاء تعرض الجيش اللبناني للعدوان الإسرائيلي!
بالفيديو
بالفيديو
10:02
إذا كان الإعمار مُذلاً.. "منعيش بالخيم"! (فيديو)
09:50
هنا بيروت - عباس زغيب - الحلقة الكاملة
04:58
قائد منتخب لبنان السابق ايلي مشنتف يتعرض لازمة قلبية حادة
14:26
مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025
12:41
اول تعليق لـ فهرية افجان بعد انباء انفصالها عن زوجها بوراك اوزجيفيت
11:52
دانييلا رحمة و ناصيف زيتون يؤكدان خبر انتظارهما لمولودهما الأول: نحن 3 الآن
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:37
قاسم يتلقى رفضًا صريحًا من "التقدمي": متناقض حكومياً!
محليات
02:37
قاسم يتلقى رفضًا صريحًا من "التقدمي": متناقض حكومياً!
محليات
12:41
ماذا هاجمت إسرائيل في تلة الشقيف؟
محليات
12:41
ماذا هاجمت إسرائيل في تلة الشقيف؟
فن
11:52
دانييلا رحمة و ناصيف زيتون يؤكدان خبر انتظارهما لمولودهما الأول: نحن 3 الآن
فن
11:52
دانييلا رحمة و ناصيف زيتون يؤكدان خبر انتظارهما لمولودهما الأول: نحن 3 الآن
عربي و دولي
13:55
من الطائرة الرئاسية.. ترامب يهدد بـ"الانسحاب"!
عربي و دولي
13:55
من الطائرة الرئاسية.. ترامب يهدد بـ"الانسحاب"!
محليات
10:47
نائب "قواتي" لـ "نعيم قاسم": "يرحم اللي سمّوك نعيم"!
محليات
10:47
نائب "قواتي" لـ "نعيم قاسم": "يرحم اللي سمّوك نعيم"!
محليات
10:24
"قلقون من خطورة كلام نعيم قاسم".. بيان لرؤساء لبنان السابقين
محليات
10:24
"قلقون من خطورة كلام نعيم قاسم".. بيان لرؤساء لبنان السابقين
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025