بري ينتظر.. والكرة في ملعب الحكومة!

عند الساعة التاسعة من الاثنين، يلتقي الموفد الاميركي توم باراك برفقة مورغان اورتاغوس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في القصر الجمهوري/ ومن ثم الرئيسين ونواف سلام.



مصادر سياسية قالت للجديد ان الحكومة اللبنانية نفذت الخطوة الاولى المطلوبة منها لناحية اقرار الحكومة بند حصرية السلاح بيد ، وبالتالي فان ينتظرون ان يسمعوا من باراك تقديم خطوة في المقابل، والضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف خروقاته والانسحاب من الاراضي المحتلة.



وتقول المصادر ان الجانب اللبناني ينتظر ما سيحمله باراك، اذ ان النقاشات لن تقتصر على بند تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، فبند التجديد لقوات اليونيفيل بات ضاغطا، قبل اسبوعين من موعد انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي.



وفي معلومات الجديد، ان الرئيس ينتظر ما سيحمله باراك واورتاغوس، والطابة في ملعب الحكومة التي اتخذت القرار والتي يفترض بها ان تعرف الوجهة التالية حين اقدمت على هذه الخطوة، ولتتحمل مسؤوليتها، وتطلب من الموفدَين الاميركيَين الخطوة التالية.



ولفتت مصادر سياسية الى ان الاميركيين وان كانوا قد انزعجوا من كلام الامين العام لحزب الشيخ الاخير الا انهم مرتاحون للموقف اللبناني الرسمي وليسوا بوارد الصغط حاليا على الحكومة.



وفي موضوع التجديد لقوات اليونيفيل، تتكثف الاجتماعات خصوصا الفرنسية الاميركية، الا ان معلومات الجديد لفتت الى ان لا اتفاقا بعد بين الطرفين، فاجتماعات باريس منذ يومين لم تحسم الامر.



وبحسب المعلومات فان الاميركيين يريدون التجديد لمدة عام واحد واخير، اضافة الى التشديد على التعديل الذي اقر منذ عامين لناحية حرية تحرك ، والذي لم يطبق بسب قوى الامر الواقع، ومنع الاهالي اليونيفيل من القيام بمهمتها واعتراض دورياتها.



اما الفرنسيون، فيصرون على التجديد لقوات من دون مهلة او سقف زمني.