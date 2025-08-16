الأخبار
خاص الجديد

بري ينتظر.. والكرة في ملعب الحكومة!

2025-08-16 | 10:26
بري ينتظر.. والكرة في ملعب الحكومة!
بري ينتظر.. والكرة في ملعب الحكومة!

عند الساعة التاسعة من صباح الاثنين، يلتقي الموفد الاميركي توم باراك برفقة مورغان اورتاغوس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في القصر الجمهوري/ ومن ثم الرئيسين نبيه بري ونواف سلام.

مصادر سياسية قالت للجديد ان الحكومة اللبنانية نفذت الخطوة الاولى المطلوبة منها لناحية اقرار الحكومة بند حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبالتالي فان الرؤساء ينتظرون ان يسمعوا من باراك تقديم خطوة في المقابل، والضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف خروقاته والانسحاب من الاراضي المحتلة.

وتقول المصادر ان الجانب اللبناني ينتظر ما سيحمله باراك، اذ ان النقاشات لن تقتصر على بند تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، فبند التجديد لقوات اليونيفيل بات ضاغطا، قبل اسبوعين من موعد انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي.

وفي معلومات الجديد، ان الرئيس نبيه بري ينتظر ما سيحمله باراك واورتاغوس، والطابة اليوم في ملعب الحكومة التي اتخذت القرار والتي يفترض بها ان تعرف الوجهة التالية حين اقدمت على هذه الخطوة، ولتتحمل مسؤوليتها، وتطلب من الموفدَين الاميركيَين الخطوة التالية.

ولفتت مصادر سياسية الى ان الاميركيين وان كانوا قد انزعجوا من كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاخير الا انهم مرتاحون للموقف اللبناني الرسمي وليسوا بوارد الصغط حاليا على الحكومة.

وفي موضوع التجديد لقوات اليونيفيل، تتكثف الاجتماعات خصوصا الفرنسية الاميركية، الا ان معلومات الجديد لفتت الى ان لا اتفاقا بعد بين الطرفين، فاجتماعات باريس منذ يومين لم تحسم الامر.

وبحسب المعلومات فان الاميركيين يريدون التجديد لمدة عام واحد واخير، اضافة الى التشديد على التعديل الذي اقر منذ عامين لناحية حرية تحرك القوات الدولية، والذي لم يطبق بسب قوى الامر الواقع، ومنع الاهالي اليونيفيل من القيام بمهمتها واعتراض دورياتها.

اما الفرنسيون، فيصرون على التجديد لقوات الطوارئ من دون مهلة او سقف زمني.
في كفرصير.. الملعب البلدي تحوّل إلى ساحة معركة
03:46

في كفرصير.. الملعب البلدي تحوّل إلى ساحة معركة

أفاد مراسل "الجديد" أن بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريقي الصرفند والقصيبة بفوز نظيف للصرفند، أقدم عدد من جمهور فريق القصيبة على اقتحام أرض الملعب والاعتداء على لاعبي الفريق الفائز وعلى الحكم الدولي علي جواد رضا الذي كان يقود المباراة.
وتطور الاشكال الى إطلاق نار كثيف بين المنازل المحيطة بالملعب، وسادت حال من التوتر والذعر بين الأهالي.
تدخلت القوى الامنية على الفور وتم نقل الحكم رضا الى احدى مستشفيات النبطية حيث ادخل الى غرفة العناية الفائقة.

03:46

في كفرصير.. الملعب البلدي تحوّل إلى ساحة معركة
03:46
