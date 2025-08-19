معلومات الجديد: عشاء موسع سيُقام في 25 آب مع الوفد ومجموعة كبيرة من النواب والشخصيات اللبنانية

معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن لا سيئا ولا ايجابياً بل تحدث فيه بري عما قامت به الدولة اللبنانية في مجلس الوزراء ووضع الطابة في ملعب الاميركي والاسرائيلي