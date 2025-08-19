وزير المالية ياسين جابر لـ #الجديد: بعد توقيع القرض مع البنك الدولي واقراره في المجلس النيابي سيكون هناك صندوق متوفر فيه حوالي 335 مليون دولار للبدء باعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة