الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:34
بالفيديو.. الشرع يرفض مصافحة السيناتورة الأميركية
14:31
ألسنة لهب لطائرة في الجو! (فيديو)
2025-08-19
أسبوعان بلا سكر.. هكذا يتغير جسمك ووجهك!
2025-08-19
حوت نافق يجذب "المتفرجين" (فيديو)
2025-08-18
بالفيديو: إنتقام ناعم لزيلينسكي من صحافي "البدلة"!
خاص الجديد
خطة الجيش لحصر السلاح.. كيف ومتى؟ (تابعوا المشهد السياسي ضمن نشرة الأخبار المسائية)
2025-08-20 | 12:42
A-
A+
خطة الجيش لحصر السلاح.. كيف ومتى؟ (تابعوا المشهد السياسي ضمن نشرة الأخبار المسائية)
مقالات ذات صلة
ما بين السطور يختلف عن الخطابات.. تابعوا المشهد السياسي ضمن نشرة أخبار الجديد المسائية
الرئيس سلام: تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي
وزير الداخلية أحمد الحجار: سننتظر خطة الجيش وحصر السلاح بيد الدولة سيكون قبل نهاية العام
خطة الجيش لحصر السلاح.. كيف ومتى؟ (تابعوا المشهد السياسي ضمن نشرة الأخبار المسائية)
خاص الجديد
محليات
الجيش
السلاح..
ومتى؟
(تابعوا
المشهد
السياسي
الأخبار
المسائية)
العودة الى الأعلى
بالخرائط.. هذا هو الواقع الميداني جنوب لبنان (تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل)
ياسين جابر لـ #الجديد: يتم العمل على ترميم الابنية المتصدعة في الضاحية وتم توفير 20 مليون دولار بتبرّع من دولة العراق وهناك امكانية ان يؤمن مبلغ من الخزينة اللبنانية من أجل السير بعملية الاعمار
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:28
فك الحاجز.. على طريق الضاحية بعبدا!
خاص الجديد
13:28
فك الحاجز.. على طريق الضاحية بعبدا!
خاص الجديد
13:08
معلومات الجديد: مخطوفو جرمانا الـ7 سيُطلَق سراحهم خلال ساعة بمسعى الأمن الداخلي إضافة إلى فتح طريق السويداء – دمشق
13:08
معلومات الجديد: مخطوفو جرمانا الـ7 سيُطلَق سراحهم خلال ساعة بمسعى الأمن الداخلي إضافة إلى فتح طريق السويداء – دمشق
12:48
إلى أين هرب سارق أموال إليسا؟ وآخر مستجدات القضية... في النشرة المسائية بعد قليل
12:48
إلى أين هرب سارق أموال إليسا؟ وآخر مستجدات القضية... في النشرة المسائية بعد قليل
يحدث الآن
خاص الجديد
13:28
فك الحاجز.. على طريق الضاحية بعبدا!
محليات
13:19
حقيقة إيقاف تحويل الأموال إلى لبنان!
مقدمة النشرة المسائية
13:09
مقدمة النشرة المسائية 20-08-2025
اخترنا لك
فك الحاجز.. على طريق الضاحية بعبدا!
13:28
معلومات الجديد: مخطوفو جرمانا الـ7 سيُطلَق سراحهم خلال ساعة بمسعى الأمن الداخلي إضافة إلى فتح طريق السويداء – دمشق
13:08
إلى أين هرب سارق أموال إليسا؟ وآخر مستجدات القضية... في النشرة المسائية بعد قليل
12:48
مأساة في جونيه.. وليست الأولى (التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
12:41
بالخرائط.. هذا هو الواقع الميداني جنوب لبنان (تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل)
12:39
ياسين جابر لـ #الجديد: يتم العمل على ترميم الابنية المتصدعة في الضاحية وتم توفير 20 مليون دولار بتبرّع من دولة العراق وهناك امكانية ان يؤمن مبلغ من الخزينة اللبنانية من أجل السير بعملية الاعمار
2025-08-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-08-19
الحدث - علي حجازي -الحلقة الكاملة
2025-01-13
اصالة تبكي على المسرح بسبب سوريا
2025-08-07
الرئيس عون للعربية: تنفيذ الورقة الأميركية يتطلب ضمانات من أميركا وفرنسا وموافقة سوريا واسرائيل أيضاً
2025-06-01
عيد الأضحى.. كيف ستكون عطلة المدارس؟
2025-05-26
حادث أليم.. كلب يطارد ابن فنانة شهيرة ويعرضه لإصابة
2025-08-15
الأمير الحسين والأميرة رجوة يكرمان أوائل الثانوية العامة
بالفيديو
بالفيديو
13:09
مقدمة النشرة المسائية 20-08-2025
14:29
مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025
14:05
مع استمرار النزوح.. لبنان يستعد لإسقاط صفة "النازح" عن السوريين (فيديو)
2025-08-19
موعد زفاف الفنانة اللبنانية داليدا خليل يكشف الى العلن وهذه هوية العريس
2025-08-19
محمّد المجذوب يدمج الإيقاع بالعفويّة في أحدث أعماله الغنائيّة "رجّعت الروح"
2025-08-19
هيفاء وهبي بهجوم ناري على محللة لغة جسد اتهمتها بإفتعال "الحركات المثيرة"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
14:31
ألسنة لهب لطائرة في الجو! (فيديو)
منوعات
14:31
ألسنة لهب لطائرة في الجو! (فيديو)
محليات
13:59
اليسا.. تتعرض للنصب بملايين الدولارات! (فيديو)
محليات
13:59
اليسا.. تتعرض للنصب بملايين الدولارات! (فيديو)
محليات
14:12
اعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة.. بقبضة قوى الامن!
محليات
14:12
اعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة.. بقبضة قوى الامن!
فن
06:28
الكشف عن سبب وفاة الفنانة إيمان الغوري
فن
06:28
الكشف عن سبب وفاة الفنانة إيمان الغوري
فن
03:45
إليسا ضحية عملية نصب بملايين الدولارات
فن
03:45
إليسا ضحية عملية نصب بملايين الدولارات
محليات
14:16
لبنان يترقّب "الجواب الاسرائيلي" على الورقة!
محليات
14:16
لبنان يترقّب "الجواب الاسرائيلي" على الورقة!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025