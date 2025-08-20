فك الحاجز.. على طريق الضاحية بعبدا!

خاص الجديد

أفادت مصادر "الجديد" أنّ لقاءً جمع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" بالكاتب السياسي ، موفداً من رئيس الجمهورية. وقد وُصف اللقاء بأنّه خطوة لإعادة إحياء خطوط التواصل بين وبعبدا ومحاولة لتدوير الزوايا. وعند السؤال عن إمكان زيارة رعد إلى قريباً، أجاب المصدر: "بعد بكير".