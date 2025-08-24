زوار بعبدا نقلاً عن الرئيس عون للجديد: لبنان قام بما عليه والطابة الآن في الملعب الاسرائيلي على الأميركيين تحديداً مسؤولية الضغط لتنفذ اسرائيل الانسحاب ووقف الغارات