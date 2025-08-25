الأخبار
10:04
صحن طائر يظهر عقب غارات صنعاء؟! (فيديو)
09:44
مخالفة مرورية.. لوزير!
2025-08-25
تحطم طائرة أثناء هبوطها (فيديو)
2025-08-25
طعن عمه حتى الموت وحاول الفرار إلى سوريا.. هذا ما حصل
2025-08-25
قتلته وأطفاله الستة.. والسبب: عاد إلى طليقته!
خاص الجديد
"سلاح التنكة انتهى"... شارل جبور يوجّه رسالة حادّة للشيعة | شاهد "بودكاست ع الجديد" (فيديو)
2025-08-25 | 14:08
A-
A+
"سلاح التنكة انتهى"... شارل جبور يوجّه رسالة حادّة للشيعة | شاهد "بودكاست ع الجديد" (فيديو)
"سلاح التنكة انتهى"... شارل جبور يوجّه رسالة حادّة للشيعة | شاهد "بودكاست ع الجديد"
هذا ما قاله الوزراء الشيعة المنسحبون لـ"الجديد" (شاهد الفيديو)
شقيق شيرين عبد الوهاب يوجّه تحذيرًا حادًا: "كفى شائعات"
"إنتفاضة شيعية بدأت في وجه الثنائي"... هذا ما قاله هادي مراد | شاهدوا "بودكاست عالجديد"
"سلاح التنكة انتهى"... شارل جبور يوجّه رسالة حادّة للشيعة | شاهد "بودكاست ع الجديد" (فيديو)
خاص الجديد
محليات
الجديد
بودكاست الجديد
العودة الى الأعلى
الحدث - زياد صافي - الحلقة الكاملة
مراسل الجديد: قوة عسكرية اسرائيلية توغلت داخل منشآت أحد المعامل على طريق بلدتي مركبا – عديسة حيث عمدت إلى تفتيشه وتخريبه
08:18
معلومات الجديد: العملية ستتم بوتيرة سريعة وستُسلم المباني خلال 8 أشهر كحد اقصى في المرحلة الاولى
08:18
معلومات الجديد: العملية ستتم بوتيرة سريعة وستُسلم المباني خلال 8 أشهر كحد اقصى في المرحلة الاولى
08:18
معلومات الجديد: الاموال جاهزة والمخططات والخرائط والمسح العقاري للمناطق والمباني شبه مكتملة لدى الجهات المعنية تحديداً منذ عدوان 2006 قبل أن يتم تحديثها مؤخراً
08:18
معلومات الجديد: الاموال جاهزة والمخططات والخرائط والمسح العقاري للمناطق والمباني شبه مكتملة لدى الجهات المعنية تحديداً منذ عدوان 2006 قبل أن يتم تحديثها مؤخراً
08:17
معلومات الجديد: حزب الله بصدد الاعلان عن رصد مبلغ مليار دولار لمباشرة إعادة الاعمار في الضاحية والمناطق المتضررة باستثناء قرى الحافة الامامية والبلدات التي لا تزال تحت خطر الاعتداءات الاسرائيلية
08:17
معلومات الجديد: حزب الله بصدد الاعلان عن رصد مبلغ مليار دولار لمباشرة إعادة الاعمار في الضاحية والمناطق المتضررة باستثناء قرى الحافة الامامية والبلدات التي لا تزال تحت خطر الاعتداءات الاسرائيلية
فن
08:47
عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية
فن
08:42
بعد حفلها الضخم.. اصالة تعود الى بيروت لهذا السبب!
عربي و دولي
08:39
غادرت "رويترز".. وإتهمتها في تمكين "الاغتيال المنهجي"
معلومات الجديد: العملية ستتم بوتيرة سريعة وستُسلم المباني خلال 8 أشهر كحد اقصى في المرحلة الاولى
08:18
معلومات الجديد: الاموال جاهزة والمخططات والخرائط والمسح العقاري للمناطق والمباني شبه مكتملة لدى الجهات المعنية تحديداً منذ عدوان 2006 قبل أن يتم تحديثها مؤخراً
08:18
معلومات الجديد: حزب الله بصدد الاعلان عن رصد مبلغ مليار دولار لمباشرة إعادة الاعمار في الضاحية والمناطق المتضررة باستثناء قرى الحافة الامامية والبلدات التي لا تزال تحت خطر الاعتداءات الاسرائيلية
08:17
معلومات الجديد: حزب الله يسعى إلى إحداث صدمة ايجابية لدى بيئته بظل كل الضغوطات التي تُمارس عليه
08:16
الحدث - صهيب جوهر - الحلقة الكاملة
06:05
رياض سلامة حرًّا.. وبكفالة "خيالية"؟
05:28
08:32
"المطلوب اعتذار علني".. نقابة المحررين ترد على توم براك
07:52
مليار دولار لإعادة الاعمار.. صدمة إيجابية من حزب الله لبيئته!
06:11
الرئيس عون: لبنان ملتزم بورقة الاعلان المشتركة الأميركية- اللبنانية التي أقرتها الحكومة
06:56
هذه الأطعمة توقف تدهور الذاكرة وتحسن التركيز
08:16
معلومات الجديد: حزب الله يسعى إلى إحداث صدمة ايجابية لدى بيئته بظل كل الضغوطات التي تُمارس عليه
11:04
رقص رجل مسن في حفل هيفاء وهبي الاخير في بيروت يتصدر الترند
08:47
عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية
14:08
"سلاح التنكة انتهى"... شارل جبور يوجّه رسالة حادّة للشيعة | شاهد "بودكاست ع الجديد" (فيديو)
13:25
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2025
11:04
رقص رجل مسن في حفل هيفاء وهبي الاخير في بيروت يتصدر الترند
10:30
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية
2025-08-25
هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!
فن
10:30
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية
فن
10:30
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية
فن
13:23
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
فن
13:23
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
محليات
07:52
مليار دولار لإعادة الاعمار.. صدمة إيجابية من حزب الله لبيئته!
محليات
07:52
مليار دولار لإعادة الاعمار.. صدمة إيجابية من حزب الله لبيئته!
فن
11:04
رقص رجل مسن في حفل هيفاء وهبي الاخير في بيروت يتصدر الترند
فن
11:04
رقص رجل مسن في حفل هيفاء وهبي الاخير في بيروت يتصدر الترند
محليات
12:40
بري قال كلمته: تأجيل!
محليات
12:40
بري قال كلمته: تأجيل!
عربي و دولي
16:55
بـ"تسريحة لبنانية"... أورتاغوس تلفت الأنظار في بيروت! (فيديو)
عربي و دولي
16:55
بـ"تسريحة لبنانية"... أورتاغوس تلفت الأنظار في بيروت! (فيديو)
