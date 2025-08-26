معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن سلساً إذ أن رئيس المجلس أكد قيام لبنان بخطوات عملية جنوب الليطاني ومبدئية في مجلس الوزراء أما الاسرائيلي فلم يقم بأي خطوة بالمقابل