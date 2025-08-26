الأخبار
2025-08-25
صحن طائر يظهر عقب غارات صنعاء؟! (فيديو)
2025-08-25
مخالفة مرورية.. لوزير!
2025-08-25
تحطم طائرة أثناء هبوطها (فيديو)
2025-08-25
طعن عمه حتى الموت وحاول الفرار إلى سوريا.. هذا ما حصل
2025-08-25
قتلته وأطفاله الستة.. والسبب: عاد إلى طليقته!
خاص الجديد
معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن سلساً إذ أن رئيس المجلس أكد قيام لبنان بخطوات عملية جنوب الليطاني ومبدئية في مجلس الوزراء أما الاسرائيلي فلم يقم بأي خطوة بالمقابل
2025-08-26 | 12:51
معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن سلساً إذ أن رئيس المجلس أكد قيام لبنان بخطوات عملية جنوب الليطاني ومبدئية في مجلس الوزراء أما الاسرائيلي فلم يقم بأي خطوة بالمقابل
معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن لا سيئا ولا ايجابياً بل تحدث فيه بري عما قامت به الدولة اللبنانية في مجلس الوزراء ووضع الطابة في ملعب الاميركي والاسرائيلي
معلومات الجديد: بري سيحاول وإلى جانب الرد الرسمي اللبناني طرح التزام اسرائيل بوقف اطلاق النار التام لمدة 15 يوماً وعدم القيام بأي خروقات او اغتيالات مقابل مبادرة حزب الله بالقيام بالخطوة الاولى
باراك: اهنئ الرئيس وفريقه للخطوات التي جرى اتخاذها في لبنان وما حصل في مجلس الوزراء
معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن سلساً إذ أن رئيس المجلس أكد قيام لبنان بخطوات عملية جنوب الليطاني ومبدئية في مجلس الوزراء أما الاسرائيلي فلم يقم بأي خطوة بالمقابل
مراسل الجديد: تحليق عدد من المسيرات الاسرائيلية فوق سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية على علو متوسط فوق منطقة البقاع
"سلاح التنكة انتهى"... شارل جبور يوجّه رسالة حادّة للشيعة | شاهد "بودكاست ع الجديد" (فيديو)
12:53
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: واشنطن تريد تسليم السلاح مقابل وعود فقط من الجانب الاسرائيلي وبالتالي على الحكومة إلغاء مفاعيل القرارات التي اتخذتها إذا أرادت أن تمارس سيادتها ووظيفتها بحماية الأمن
12:53
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: واشنطن تريد تسليم السلاح مقابل وعود فقط من الجانب الاسرائيلي وبالتالي على الحكومة إلغاء مفاعيل القرارات التي اتخذتها إذا أرادت أن تمارس سيادتها ووظيفتها بحماية الأمن
12:52
مصادر عسكرية للجديد: لا يمكن حصر السلاح بالقوة
12:52
مصادر عسكرية للجديد: لا يمكن حصر السلاح بالقوة
12:51
معلومات الجديد: واشنطن أعدت خطة كاملة تتضمن تعويضات وإعمار وفرص عمل ومناطق صناعية على الحدود بانتظار تطبيق الجيش خطته
12:51
معلومات الجديد: واشنطن أعدت خطة كاملة تتضمن تعويضات وإعمار وفرص عمل ومناطق صناعية على الحدود بانتظار تطبيق الجيش خطته
محليات
15:45
بالزي العسكري.. الشيخ نعيم قاسم يظهر بفيديو للحزب!
فن
13:37
ميليسا اصلي باموك تفـ ـجر غضب الشارع التركي بعد الكشف عن انتمائها لغير "تركيا"!
فن
13:32
ستار سعد يحتفل بزفافه في حفل عائلي هادئ وعروسته تلفت الانظار
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: واشنطن تريد تسليم السلاح مقابل وعود فقط من الجانب الاسرائيلي وبالتالي على الحكومة إلغاء مفاعيل القرارات التي اتخذتها إذا أرادت أن تمارس سيادتها ووظيفتها بحماية الأمن
12:53
مصادر عسكرية للجديد: لا يمكن حصر السلاح بالقوة
12:52
معلومات الجديد: واشنطن أعدت خطة كاملة تتضمن تعويضات وإعمار وفرص عمل ومناطق صناعية على الحدود بانتظار تطبيق الجيش خطته
12:51
معلومات الجديد: الوفد الأميركي كان واضحاً في كلامه مع المسؤولين إذ على لبنان إنجاز خطة حصر السلاح قبل الكلام بأي شيء آخر
12:50
معلومات الجديد: العملية ستتم بوتيرة سريعة وستُسلم المباني خلال 8 أشهر كحد اقصى في المرحلة الاولى
08:18
معلومات الجديد: الاموال جاهزة والمخططات والخرائط والمسح العقاري للمناطق والمباني شبه مكتملة لدى الجهات المعنية تحديداً منذ عدوان 2006 قبل أن يتم تحديثها مؤخراً
08:18
2025-05-09
واشنطن تضغط على تل أبيب!
06:10
"اهدأوا..وإلا".. باراك منزعج من الصحافيين
2025-08-25
مكتب نتنياهو: حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح حزب الله
06:11
الرئيس عون: لبنان ملتزم بورقة الاعلان المشتركة الأميركية- اللبنانية التي أقرتها الحكومة
2025-05-23
بعد فضيحة التحرش.. أُقفل بالشمع الأحمر! (صورة)
06:28
المتحدث باسم الخارجية القطرية: الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق
13:32
ستار سعد يحتفل بزفافه في حفل عائلي هادئ وعروسته تلفت الانظار
13:03
مقدمة النشرة المسائية 26-08-2025
10:11
هنا بيروت - وجدي العريضي - الحلقة الكاملة
08:47
عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية
2025-08-25
"سلاح التنكة انتهى"... شارل جبور يوجّه رسالة حادّة للشيعة | شاهد "بودكاست ع الجديد" (فيديو)
2025-08-25
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2025
محليات
07:52
مليار دولار لإعادة الاعمار.. صدمة إيجابية من حزب الله لبيئته!
محليات
07:52
مليار دولار لإعادة الاعمار.. صدمة إيجابية من حزب الله لبيئته!
عربي و دولي
10:03
تعليقاً على كلام برّاك في بعبدا.. منشور للسفارة الايرانية!
عربي و دولي
10:03
تعليقاً على كلام برّاك في بعبدا.. منشور للسفارة الايرانية!
محليات
10:35
نائب في "حزب الله" يُعلّق على ما حصل في بعبدا!
محليات
10:35
نائب في "حزب الله" يُعلّق على ما حصل في بعبدا!
محليات
08:32
"المطلوب اعتذار علني".. نقابة المحررين ترد على توم براك
محليات
08:32
"المطلوب اعتذار علني".. نقابة المحررين ترد على توم براك
محليات
10:29
على خلفية ما حصل في قصر بعبدا.. بيان لوزير الاعلام!
محليات
10:29
على خلفية ما حصل في قصر بعبدا.. بيان لوزير الاعلام!
محليات
09:50
بعد كلام براك بحق الصحفيين.. رئاسة الجمهورية "تأسف"!
محليات
09:50
بعد كلام براك بحق الصحفيين.. رئاسة الجمهورية "تأسف"!
