الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن سلساً إذ أن رئيس المجلس أكد قيام لبنان بخطوات عملية جنوب الليطاني ومبدئية في مجلس الوزراء أما الاسرائيلي فلم يقم بأي خطوة بالمقابل

2025-08-26 | 12:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن سلساً إذ أن رئيس المجلس أكد قيام لبنان بخطوات عملية جنوب الليطاني ومبدئية في مجلس الوزراء أما الاسرائيلي فلم يقم بأي خطوة بالمقابل
معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن سلساً إذ أن رئيس المجلس أكد قيام لبنان بخطوات عملية جنوب الليطاني ومبدئية في مجلس الوزراء أما الاسرائيلي فلم يقم بأي خطوة بالمقابل
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن سلساً إذ أن رئيس المجلس أكد قيام لبنان بخطوات عملية جنوب الليطاني ومبدئية في مجلس الوزراء أما الاسرائيلي فلم يقم بأي خطوة بالمقابل

خاص الجديد

محليات

الجديد:

الوفد

الأميركي

الرئيس

سلساً

المجلس

لبنان

بخطوات

عملية

الليطاني

ومبدئية

الوزراء

الاسرائيلي

بالمقابل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: تحليق عدد من المسيرات الاسرائيلية فوق سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية على علو متوسط فوق منطقة البقاع
"سلاح التنكة انتهى"... شارل جبور يوجّه رسالة حادّة للشيعة | شاهد "بودكاست ع الجديد" (فيديو)

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: واشنطن تريد تسليم السلاح مقابل وعود فقط من الجانب الاسرائيلي وبالتالي على الحكومة إلغاء مفاعيل القرارات التي اتخذتها إذا أرادت أن تمارس سيادتها ووظيفتها بحماية الأمن
12:53
مصادر عسكرية للجديد: لا يمكن حصر السلاح بالقوة
12:52
معلومات الجديد: واشنطن أعدت خطة كاملة تتضمن تعويضات وإعمار وفرص عمل ومناطق صناعية على الحدود بانتظار تطبيق الجيش خطته
12:51
معلومات الجديد: الوفد الأميركي كان واضحاً في كلامه مع المسؤولين إذ على لبنان إنجاز خطة حصر السلاح قبل الكلام بأي شيء آخر
12:50
معلومات الجديد: العملية ستتم بوتيرة سريعة وستُسلم المباني خلال 8 أشهر كحد اقصى في المرحلة الاولى
08:18
معلومات الجديد: الاموال جاهزة والمخططات والخرائط والمسح العقاري للمناطق والمباني شبه مكتملة لدى الجهات المعنية تحديداً منذ عدوان 2006 قبل أن يتم تحديثها مؤخراً
08:18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025