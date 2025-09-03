عاجل
معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية
معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لرياض سلامة سيتقدم لإلغاء الكفالة استنادا إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لرياض سلامة سيتقدم لإلغاء الكفالة استنادا إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
معلومات الجديد: الرئيس عون يعمل من أجل ايجاد مخارج مناسبة رغم اقتناع كل الاطراف أنه من غير الممكن العودة إلى الوراء وتحديداً الى النقطة التي يطالب بها حزب الله وهي التراجع عن قرارات حصرية السلاح
معلومات الجديد: الرئيس عون يعمل من أجل ايجاد مخارج مناسبة رغم اقتناع كل الاطراف أنه من غير الممكن العودة إلى الوراء وتحديداً الى النقطة التي يطالب بها حزب الله وهي التراجع عن قرارات حصرية السلاح
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الطيبة

2025-09-03 | 10:26
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الطيبة
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الطيبة
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الطيبة

مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية شنّت غارة على بلدة ياطر
معلومات الجديد: ماكرون أبلغ الرئيسين عون وسلام أن فرنسا بصدد التحضير لمؤتمرين الأول خاص بدعم الجيش اللبناني والثاني تحت عنوان إعادة تأهيل الدولة

معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية
13:10
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لرياض سلامة سيتقدم لإلغاء الكفالة استنادا إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
13:07
معلومات الجديد: الرئيس عون يعمل من أجل ايجاد مخارج مناسبة رغم اقتناع كل الاطراف أنه من غير الممكن العودة إلى الوراء وتحديداً الى النقطة التي يطالب بها حزب الله وهي التراجع عن قرارات حصرية السلاح
13:07
رقابة أميركية وإقليمية على مسار الجلسة (تابعوا المشهد السياسي ضمن نشرة أخبار الجديد)
12:38
بنصاب مكتمل.. هذا هو سيناريو جلسة الجمعة (التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
12:37
اشتباكات مسلحة في مخيم برج البراجنة وسماع دوي قذائف
12:20
