عاجل
وزارة الصحة: 4 شهداء و17 جريحاً في الحصيلة الإجمالية لاعتداءات إسرائيل أمس
وزارة الصحة: 4 شهداء و17 جريحاً في الحصيلة الإجمالية لاعتداءات إسرائيل أمس
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:42
على وقع أغنية.. إنقلبت سيارتها! (فيديو)
07:41
أمام منزله.. غارة اسرائيلية تستهدف شخصاً (فيديو)
2025-09-03
أكل الفاكهة بشراهة.. دب يخضع لفحص طبي (فيديو)
2025-09-02
سرق قلبها وأموالها... خدعة غريبة لعجوز!
2025-09-02
انفجار ضحم إثر تفجير ذخائر من قبل الجيش اللبناني (فيديو)
خاص الجديد
المصارف تخسر... ورئيسها يربح ويلعب بأموال اللبنانيين!
2025-09-03 | 14:26
A-
A+
المصارف تخسر... ورئيسها يربح ويلعب بأموال اللبنانيين!
رئيس جمعية المصارف سليم صفير... بينما انهار القطاع وتبخّرت رساميل البنوك، راكم الثروات عبر مناورات مالية في لبنان وقبرص. تقرير استقصائي جديد يكشف كيف استفاد "على ظهر" الجمعية من الانهيار.
مقالات ذات صلة
مجلس النواب يقر قانون إصلاح المصارف بغالبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة
كنعان يعلن اقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة بعد جلسة 6 ساعات
فرعية المال لقانون المصارف برئاسة كنعان تقر القانون وجلسة مرتقبة للجنة المال في الأيام المقبلة لاقراره واحالته الى الهيئة العامة
المصارف تخسر... ورئيسها يربح ويلعب بأموال اللبنانيين!
خاص الجديد
محليات
المصارف اللبنانية
جمعية المصارف
لبنان
سليم صفير
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية شنّت غارة على بلدة ياطر
معلومات الجديد: ماكرون أبلغ الرئيسين عون وسلام أن فرنسا بصدد التحضير لمؤتمرين الأول خاص بدعم الجيش اللبناني والثاني تحت عنوان إعادة تأهيل الدولة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:27
غارات إسرائيلية عنيفة تهز جنوب لبنان.. بث مباشر يواكب الأحداث
15:27
غارات إسرائيلية عنيفة تهز جنوب لبنان.. بث مباشر يواكب الأحداث
13:15
وزير العمل محمد حيدر لـ"الجديد": لا نعرف بعد خطة الجيش لـ"حصر السلاح" وكل الاحتمالات واردة الجمعة
13:15
وزير العمل محمد حيدر لـ"الجديد": لا نعرف بعد خطة الجيش لـ"حصر السلاح" وكل الاحتمالات واردة الجمعة
13:10
معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية
13:10
معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية
يحدث الآن
محليات
05:07
وزارة الصحة: 4 شهداء و17 جريحاً في الحصيلة الإجمالية لاعتداءات إسرائيل أمس
محليات
05:01
جلسة الغد خط فاصل!.. نائب يكشف (فيديو)
محليات
04:48
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات قرب مروحين: هذه الإعتداءات تؤكد مجدداً مضي إسرائيل في تحدي ارادة المجتمع الدولي
اخترنا لك
غارات إسرائيلية عنيفة تهز جنوب لبنان.. بث مباشر يواكب الأحداث
15:27
وزير العمل محمد حيدر لـ"الجديد": لا نعرف بعد خطة الجيش لـ"حصر السلاح" وكل الاحتمالات واردة الجمعة
13:15
معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية
13:10
معلومات الجديد: الوكيل القانوني لرياض سلامة سيتقدم لإلغاء الكفالة استنادا إلى المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
13:07
معلومات الجديد: الرئيس عون يعمل من أجل ايجاد مخارج مناسبة رغم اقتناع كل الاطراف أنه من غير الممكن العودة إلى الوراء وتحديداً الى النقطة التي يطالب بها حزب الله وهي التراجع عن قرارات حصرية السلاح
13:07
رقابة أميركية وإقليمية على مسار الجلسة (تابعوا المشهد السياسي ضمن نشرة أخبار الجديد)
12:38
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:26
نادين الراسي تردّ بسخرية على وئام وهاب!
2025-09-03
تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة
2025-08-01
نائب "قواتي" يكشف سبب عدم حضوره عزاء زياد الرحباني (فيديو)
01:25
الجيش: إحدى وحداتنا ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الحدث - بعبدا" ما بين الساعة 11 والساعة 12.30
01:53
جلسة السلاح: التفاهم أو النزول إلى حلبة الاشتباك (الجمهورية)
04:48
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات قرب مروحين: هذه الإعتداءات تؤكد مجدداً مضي إسرائيل في تحدي ارادة المجتمع الدولي
بالفيديو
بالفيديو
15:27
غارات إسرائيلية عنيفة تهز جنوب لبنان.. بث مباشر يواكب الأحداث
14:26
المصارف تخسر... ورئيسها يربح ويلعب بأموال اللبنانيين!
13:09
مقدمة النشرة المسائية 03-09-2025
08:22
عامر زيان يقف "وقفة بطل"
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 02-09-2025
2025-09-02
زينة يازجي تدافع عن زوجها عابد فهد : انتبهوا يا بني امية! وتكشف عن لقائها بالرئيس احمد الشرع
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:41
أمام منزله.. غارة اسرائيلية تستهدف شخصاً (فيديو)
محليات
07:41
أمام منزله.. غارة اسرائيلية تستهدف شخصاً (فيديو)
محليات
09:01
"موقع لإعادة إعمار حزب الله".. اسرائيل تزعم!
محليات
09:01
"موقع لإعادة إعمار حزب الله".. اسرائيل تزعم!
فن
12:26
نادين الراسي تردّ بسخرية على وئام وهاب!
فن
12:26
نادين الراسي تردّ بسخرية على وئام وهاب!
فن
12:26
مذيعة تتجاهل وعكة علي كاكولي على الهواء.. وتثير غضب المتابعين
فن
12:26
مذيعة تتجاهل وعكة علي كاكولي على الهواء.. وتثير غضب المتابعين
عربي و دولي
14:18
نتنياهو يُعلنها: مهدد بالقتل من الداخل!
عربي و دولي
14:18
نتنياهو يُعلنها: مهدد بالقتل من الداخل!
محليات
10:27
الوطني الحر عن الحكومة: نأسف!
محليات
10:27
الوطني الحر عن الحكومة: نأسف!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025