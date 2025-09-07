معلومات الجديد: أميركا ستقوم بتبديل إدارة لجنة وقف النار فيغادر مايكل ليني بعد حوالي أسبوعين ويتولى مهامه كولونيل من الجيش الاميركي في اجراء روتيني

عاجل
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
23 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

معلومات الجديد: أميركا ستقوم بتبديل إدارة لجنة وقف النار فيغادر مايكل ليني بعد حوالي أسبوعين ويتولى مهامه كولونيل من الجيش الاميركي في اجراء روتيني

2025-09-07 | 12:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معلومات الجديد: أميركا ستقوم بتبديل إدارة لجنة وقف النار فيغادر مايكل ليني بعد حوالي أسبوعين ويتولى مهامه كولونيل من الجيش الاميركي في اجراء روتيني
معلومات الجديد: أميركا ستقوم بتبديل إدارة لجنة وقف النار فيغادر مايكل ليني بعد حوالي أسبوعين ويتولى مهامه كولونيل من الجيش الاميركي في اجراء روتيني
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: أميركا ستقوم بتبديل إدارة لجنة وقف النار فيغادر مايكل ليني بعد حوالي أسبوعين ويتولى مهامه كولونيل من الجيش الاميركي في اجراء روتيني

خاص الجديد

محليات

الجديد:

أميركا

ستقوم

بتبديل

إدارة

النار

فيغادر

مايكل

حوالي

أسبوعين

ويتولى

مهامه

كولونيل

الجيش

الاميركي

اجراء

روتيني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات "الجديد": اجتماع لجنة الميكانيزم في الناقورة ينعقد الآن بحضور قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر والموفدة مورغان أورتيغس يليه جولة للوفد جنوب الليطاني
معلومات الجديد: من المفترض أن يبدأ العمل الجدي للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة من انتشار ومصادرة ومداهمات على أن تظهر نتائجها خلال الاسابيع القليلة المقبلة

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
14:16
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
14:13
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
14:03
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: عوامل خارجية عدة تلعب دوراً في التأثير على الداخل اللبناني أبرزها الوضع في سوريا واحتمالية الحرب الاسرائيلية - الايرانية التي باتت كبيرة مؤخراً
13:01
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب سيكمل التعاون مع الخطة التي عرضها الجيش اللبناني
12:56
مصادر مقربة من حزب الله للجديد تعليقاً على اجتماع الناقورة: الحزب سبق أن تعاون بجنوب النهر مع الجيش التزاماً بالاتفاق وكان الجيش قد سبق أن اعلن أنه انجز 85% من العمل هناك
12:55
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025