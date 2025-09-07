مصادر مقربة من حزب الله للجديد تعليقاً على اجتماع الناقورة: الحزب سبق أن تعاون بجنوب النهر مع الجيش التزاماً بالاتفاق وكان الجيش قد سبق أن اعلن أنه انجز 85% من العمل هناك